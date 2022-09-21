Минфин Польши заявляет, что украинские беженцы должны платить налоги в Польше даже с тех доходов, которые они получают в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Польши.

"Доходы украинцев от украинских работодателей должны облагаться налогом в Польше, если украинец находится в Польше более 183 дней", - говорится в сообщении.

В таком случае облагаются, в частности, доходы, полученные в период до достижения 183 дней.

По состоянию на август 2022 года более 1 миллиона 320 тысяч украинцев получили PESEL в Польше (налоговый номер, свидетельствующий о временной защите). Часть из них продолжают работать на украинских работодателей и платить налоги в Украине.

Напомним, Украина планировала попросить ЕС об особых правилах для украинских беженцев, чтобы избежать двойного налогообложения.

"Страна" подробно рассказывала, как в странах ЕС решают вопрос с налогами с украинских беженцев.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".