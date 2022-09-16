В Украине готовятся ввести наказание за получение российского гражданства.

Тон дискуссии на эту тему задал советник Офиса президента (ОП) Алексей Арестович, заявивший, что "добровольно пришедшие за российскими паспортами, активно поддерживающие оккупантов" украинские граждане должны преследоваться уголовно.

Следом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий анонсировало внесение в Верховную Раду законопроекта, который вводит уголовную ответственность за некоторые (не все) случаи получения российского гражданства.

При этом ранее представители украинской власти заявляли, что само по себе получение российского гражданства не является уголовным наказанием.

Почему изменилась позиция и что это означает для жителей ныне подконтрольных России территорий разбиралась "Страна".

Паспорт доведет до тюрьмы

От власти исходят противоречивые сигналы о введении наказания за получение гражданства РФ. На днях советник ОП Арестович допустил уголовное преследование получивших российский паспорт граждан Украины.

"Лучшее наказание - тюремный срок за госизмену", - заявил он в программе Марка Фейгина. Однако наказания смогут избежать те, кого "заставили взять паспорт, вынудили получить его за пенсию или по другим причинам", что еще должны подтвердить правоохранительные органы и суд.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ранее говорила "Стране", что жителям захваченных территорий Украины не грозит ответственность за получение гражданства РФ, если при этом нет оснований подозревать их в коллаборационизме.

Тогда же она уточнила, что российский паспорт у украинского чиновника может быть не только отягчающим обстоятельством в случае пособничества, но и самостоятельным поводом для уголовного преследования, что будет прописано в законопроекте Минреинтеграции.

Этот документ уже готов, о чем министерство сообщило на днях. В его подготовке участвовали также специалисты Генеральной прокуратуры, СБУ, а также правозащитники и народные депутаты.

А сегодня, как сказала Верещук, законопроект был уже одобрен Кабмином и готовится к внесению в Раду.

Им предлагается ввести такую уголовную ответственность

- от 10 до 15 лет - за получение паспорта РФ госслужащим,

- от 8 до 12 лет - за принуждение граждан Украины к получению российского паспорта,

- от 8 до 12 лет - за создание условий, в которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение,

- от 5 до 8 лет - за пропаганду российского гражданства.

Получение российского паспорта, согласно законопроекту, оправдано только в случае, если он нужен для возвращения через РФ и третьи страны вернуться в Украину.

Реакция на проблему

В Украине уже действует законодательство за коллаборационизм, где фигурируют серьезные сроки за различное сотрудничество с Россией и ее "администрациями", отрицание факта агрессии и призывы помогать оккупантам, участие в организации возможных "выборов" и "референдумов", пропаганду в учебных заведениях (под это можно подвести и педагогическую работу) и т.д.

Однако тема российского гражданства там не поднимается.

Теперь же власть предлагает изменения, где даже при отсутствии признаков коллаборационизма сам по себе паспорт РФ будет основанием для уголовного преследования.

На самом деле проблема с паспортизацией на захваченных Россией территориях не нова. После аннексии Крыма в 2014 году на полуострове дело было поставлено на поток. С 2019 года начали активно давать гражданство РФ жителям "ЛДНР".

Однако до войны позиция украинской власти заключалась в том, что само по себе наличие российского гражданства не является уголовным преступлением.

Но теперь, как видим, отношение решили поменять. И, как минимум, для госслужащих за получения российского гражданство будет введена уголовная ответственность.

Политолог Руслан Бортник говорит, что ужесточением законодательства украинская власть борется с последствиями ползучей паспортизации на оккупированных территориях.

"Раздачей паспортов Россия способствует созданию управленческих и избирательных структур в занятых районах. Она надеется, что из людей, получивших российские паспорта, будет сформирован каркас управления. Это критически опасный процесс, который может привести к де-факто поглощению этих территорий через "референдум" или каким-то другим образом, если их освобождение пойдет не так быстро, как хотелось. Более того, даже после того, как Украина их отобьет, беженцы оттуда, у которых уже есть российские паспорта, будут связывать эти земли с Россией. Глядя на колонны беженцев в Россию во время наступления ВСУ в Харьковской области, вообще число коллаборационистов, украинская власть осознала серьезность проблемы в контексте всех оккупированных территорий и сейчас ищет для нее решения", - комментирует эксперт "Стране".

При этом политический эксперт Дмитрий Спивак полагает, что вводить уголовную ответственность для всех получателей российских паспортов не стоит.

"Если за коллаборационистскую деятельность нужно наказывать по законам военного времени, но в случаях получения российского гражданства нужен трезвый, индивидуальный подход", - комментирует эксперт "Стране".