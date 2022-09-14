В Минреинтеграции сообщают, что при участии Офиса генпрокурора, СБУ, нардепов и общественности подготовлен законопроект, вводящий уголовную ответственность за получение российского паспорта.

Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Facebook

В частности, уголовная ответственность будет наступать за:

Приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены; Пропаганду, публичные призывы, принуждение к этому; Ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта государства-агрессора.

В сообщении заявляется, что получение российского паспорта на оккупированных территориях "оправдано только в случае, когда человек с помощью этого "документа" пытается через РФ и третьи страны вернуться в Украину".

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович также заявил, что получившие паспорт РФ будут преследоваться уголовно. По его словам, наказания смогут избежать те, кого "заставили взять паспорт, вынудили получить его за пенсию или по другим причинам".

При этом в конце августа вице-премьер - глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук заявила, что жителям временно оккупированных территорий Украины не грозит ответственность за получение российского паспорта, если при этом нет оснований подозревать их в коллаборационизме.

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