Клиентами русскоязычных турбюро в Германии в отсутствие граждан РФ стали беженцы из Украины.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Издание пишет, что украинских беженцев привлекают невысокие цены в русскоязычных туристических фирмах. И что их не смущает русский язык персонала и вывески «Мы говорим по-русски».

Ранее мы писали, что Германия существенно сократила прием новых беженцев из-за наплыва украинцев и общей миграции. Из 16 федеральных земель ФРГ 12 закрываются для первоначального размещения беженцев. В целом общее количество людей, бежавших из Украины в Германию с начала войны, составляет более 980 тысяч человек, хотя в последнее время в среднем прибавлялось всего 875 человек в день, сообщили в немецком ведомстве.

Также "Страна" рассказывала, почему украинские беженцы в Британии могут оказаться на улице.

Напомним, война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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