Украина намерена обучать пилотов и танкистов управлению западными самолётами и танками уже сейчас.

Об этом завил нардеп и член украинской переговорной группы Давид Арахамия.

По его словам, хотя политического решения о предоставлении танков и самолетов еще нет, "мы постепенно смягчаем эту позицию".

Он также добавил, что Украина просит, "чтобы часть средств из программ помощи использовали на обучение".

По словам Арахамии, подготовка танкистов и пилотов самолетов занимает 3-8 месяцев.

"Именно поэтому мы хотим, чтобы обучение началось уже сейчас, а само вооружение поступит со временем", - сказал нардеп.

Напомним, на днях Шольц вновь подтвердил отказ Германии поставлять Украине западные танки и объяснил причины.

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