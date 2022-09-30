Министерство обороны США планирует разместить в ФРГ командный центр для контроля и управления мерами поддержки Украины, которую оказывают американские власти, а также их союзники по ЕС и НАТО.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в военных и правительственных кругах США.

В публикации сказано, что военное руководство США хочет установить контроль за снабжением и подготовкой украинских военных.

Автор материала добавил, что соответствующий план был подготовлен главой европейского командования США и главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

"Пентагон готовится тщательно следить за тем, как США и их союзники тренируют и снабжают украинских военных, что отвечает заявлениям официальных лиц о долгосрочной задаче администрации Байдена по поддержке Украины", - пишет издание.

По информации газеты, в реализации плана будут задействованы около 300 человек, которых разместят в европейской штаб-квартире армии США в Висбадене.

Между тем США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере $1,1 миллиарда. Об этом объявил Пентагон.

На этом фоне западная пресса сообщает, что запасы оружия в США и Европе для поставок Киеву заканчиваются.