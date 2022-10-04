На западе не видят признаков активности вокруг ядерного арсенала Москвы "которые могли бы считаться подозрительными".

Об этом пишет Reuters.

"Деятельность вокруг российских стратегических ядерных сил не выходит за пределы обычных", - приводит агентство слова источника.

Напомним, Путин в своем обращении 21 сентября о введении частичной мобилизации заявил, что Россия "при угрозе территориальной целостности использует все имеющиеся средства". После этого выросла паника вокруг потенциально возможного ядерного удара.

Также ранее сообщалось, что США опасаются эскалации в Украине, рассматривается сценарий применения Россией ядерного оружия.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

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