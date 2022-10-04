На западе не видят признаков активности вокруг российского ядерного арсенала - Reuters
На западе не видят признаков активности вокруг ядерного арсенала Москвы "которые могли бы считаться подозрительными".
Об этом пишет Reuters.
"Деятельность вокруг российских стратегических ядерных сил не выходит за пределы обычных", - приводит агентство слова источника.
Напомним, Путин в своем обращении 21 сентября о введении частичной мобилизации заявил, что Россия "при угрозе территориальной целостности использует все имеющиеся средства". После этого выросла паника вокруг потенциально возможного ядерного удара.
Также ранее сообщалось, что США опасаются эскалации в Украине, рассматривается сценарий применения Россией ядерного оружия.
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