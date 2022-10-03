На фоне настойчивых намеков России на применение ядерного оружия в случае "угрозы ее существованию", в мире заговорили о ядерном конфликте, как о реально возможном. В США и Европе считают, что к такому сценарию следует относиться серьезно.

Согласно последним разведданным США, риск применения Москвой тактического ядерного оружия в ходе войны в Украине является самым высоким с 24 февраля. А, по оценкам некоторых экспертов, вероятность ядерной войны сейчас самая высокая, начиная со времен Карибского кризиса 1962 года.

Поэтому государственные органы и СМИ в разных странах все чаще публикуют советы, что делать гражданским, если ядерный удар состоялся.

Рекомендации на эту тему опубликованы на официальных ресурсах Украины и США. Собрали главное, что оттуда можно почерпнуть.

И сразу скажем наше пожелание - чтоб эти советы никому и никогда не пришлось применять на практике.

Каковы шансы выжить?

Прежде чем перейти к советам, для начала разберемся, какие вообще шансы остаться в живых после ядерного взрыва.

Формула выживания в условиях ядерного удара состоит из трех переменных:

1. Осведомленности об угрозе и месте нанесения ядерного удара.

2. Удаленности от эпицентра взрыва.

3. Наличия поблизости убежища, в котором можно спрятаться.

По первому пункту - предельно важно следить за официальными сообщениями, которые известят об угрозе ядерного удара. Чем раньше вы получите эту информацию, тем больше шансов выжить - как можно дальше уехать от потенциального места взрыва и найти там убежище. Но, к сожалению, не исключено, что удар будет неожиданным. Также очень вероятно, что вы до последнего момента не будет понимать конкретное место удара.

Второй пункт напрямую зависит от мощности ядерного боезаряда. Ядерное оружие может быть тактическим и стратегическим.

Мощность тактических боеголовок может колебаться в большом радиусе от 0,5 до 100 килотонн. Стратегические же достигают мощности в десятки мегатонн.

Большинство экспертов считают, что в Украине если и будет применено, то только тактическое ядерное оружие (хотя, на чем основана подобная уверенность, не совсем понятно - все будет зависеть от задач, которые ставит противник, а также от противодействия и ответной реакции, с которой он потенциально может столкнуться при том или ином варианте).

Но даже тактическое ядерное оружие очень разрушительно. Бомбы, которые США в 1945 году сбросили на Хиросиму и Нагасаки. эквивалентны примерно 15 и 21 килотоннам – то есть как раз в пределах современного тактического ядерного оружия.

Они мгновенно убили около 70 000 человек в Хиросиме и 35 000 человек в Нагасаки, а еще десятки тысяч позже умерли от радиации.

То есть понятно, что подрыв тактического ядерного заряда средней или высокой мощности в пределах населенных пунктов может вызвать десятки тысяч одномоментных смертей.

От мощности боеголовки зависит величина опасных зон в зависимости от степени поражения.

Взять, к примеру, ракету "Кинжал", которая, по данным СМИ, несет примерно 25 килотонн заряда и может преодолевать системы ПРО. Площадь разных степеней ее поражения можно смоделировать в сервисе Nukemap на примере Киева.

Ярко-оранжевый цвет - радиус огненного шара достигнет 290 метров. Это практически гарантированная гибель.

Красный цвет - массовые разрушения которые произойдут в радиусе 640 м от эпицентра.

Темно-серый цвет - большинство зданий будут серьезно повреждены в радиусе 1,3 км от эпицентра взрыва.

Салатовый цвет - зона сильного радиационного загрязнения, которая распространится на 1,5 км от взрыва. Если не находиться в укрытии, можно испытать серьезные радиационные ожоги, которые, скорее всего, приведут к смерти вскоре после удара.

Светло-оранжевый цвет - тепловая волна, которая распространится на 2,11 км. Скорее всего, без надежных укрытий здесь также мало кто выживет. Главное, чтобы они были не прозрачными, в идеале - подвал или каменный дом. Менее основательные конструкции могут загореться.

Светло-серый цвет - менее существенные разрушения и поражения.

Грубо говоря, если в район правительственного квартала прилетит "Кинжал", то зона лучевого и теплового поражения накроет почти весь Печерск (кроме Зверинца), район Бессарабки, часть Труханова острова и Подола. Выжить без укрытия здесь будет нереально.

Только радиационное поражение затронет в том числе Щекавицу, где киевляне уже наметили проводить оргию в случае атомной войны.

Если же по правительственному кварталу попадет бомба в 100 килотонн, то картина будет иной. Радиус огненного шара, в котором испаряется любая материя, составляет полкилометра.

В радиусе 3,2 километра будет стопроцентная смертность, все бетонные здания будут, скорее всего, разрушены. Если даже кто в этой зоне выживет, то, скорее всего, в течение месяца умрет от лучевой болезни.

В целом же есть несколько зон поражения при любом ядерном ударе, площадь которых колеблется в зависимости от мощности боезаряда.

1. Зона гарантированной смерти от световой или ударной волны. Здесь можно выжить только в специально оборудованных бункерах. В Киеве и в ряде других городов Украины они были построены еще в советские времена и сейчас во время войны ими пользуется высшее политическое и военное руководство страны. То есть, шансы выжить у руководителей Украины высоки, если в момент удара они будут находиться в укрытиях.

2. Зона сильных разрушений, вероятности смертельно сильных ожогов, убийственного воздействия ударной волны и большой дозы радиации. Здесь шансы выжить зависят от того, найдете ли вы убежище и какое именно. В общем-то главный совет - как только тем или иным образом узнаете о ядерном ударе ищите убежище. Вариантов масса - начиная от любого углубления в почве и придорожной канавы (если времени совсем нет) и заканчивая подвалом дома (хотя нужно учитывать, что дом, скорее всего, будет разрушен и вам нужно будет вылезать из-под обломков) либо станцией метро. Чем глубже убежище, тем больше шансов выжить (а они в этой зоне даже в убежище не 100-процентные, особенно если речь идет о канаве).

3. Зона умеренных разрушений и относительно низкого радиационного воздействия. Здесь выжить гораздо легче: подойдет любой подвал, да и даже углубление в земле. Многие дома также не будут полностью разрушены. Тут главное, чтоб в момент удара не находится на улице или около окна.

После удара важно соблюдать рекомендации по минимизации радиационного воздействия (о них ниже). Также нужно знать, что сразу после удара мощнейший электромагнитный импульс отключит всю электронику и большую части электрики (в том числе и в автомобилях) в большом радиусе от эпицентра взрыва. То есть, скорее всего, в первые часы, а то и дни вы будете без связи с внешним миром посредством любых электронных коммуникаций.

Подробнее о советах, как выжить после ядерного удара и как минимизировать воздействие радиации, можно прочитать в нашей аналитической статье.

Теперь перейдем к конкретным рекомендациям властей Украины, США и России, что делать при ядерной атаке.

Советы украинского Минздрава

В Минздраве еще весной утвердили рекомендации, как действовать в случае использования ядерного оружия.

Самой опасной назвали ситуацию наземного ядерного взрыва. Образовавшееся радиоактивное облако (из частичек грунта и пыли) перемещается с потоками воздуха и оседает в течение 10-24 часов. Это перемещение грязного ядерного облака называют радиоактивным следом.

Приводим пять главных советов из этой развернутой инструкции.

1. Уйти в помещения. В первые дни после ядерного взрыва крайне важно находиться в помещениях, подвалах или укрытиях, поскольку наибольшая опасность заражения на открытой местности.

Если защитное сооружение находится слишком далеко и отсутствуют средства защиты органов дыхания, необходимо оставаться дома и следить за официальными сообщениями в СМИ.

В доме нужно закрыть окна, двери, закрыть вентиляционные каналы, отдушины, заклеить щели в оконных рамах. Окна можно завесить одеялами.

- Деревянные дома ослабляют радиацию в 2-3 раза, а подвалы этих домов – в 7-10;

- Одноэтажные каменные – в 10 раз, их подвалы – 40-50;

- Многоэтажные каменные дома – в 400-500, а их подвалы (убежища) – в 1000 раз.

Общая продолжительность соблюдение режима радиационной защиты составляет от 4 до 15 суток в зависимости от зоны заражения.

Выходить на улицу разрешается не более чем на 1-2 часа в течение каждых суток, обязательно в средствах защиты органов дыхания и при максимальном соблюдении других мер предосторожности.

На улице нельзя садиться на землю, скамейки, курить.

При возвращении с улицы домой нужно обмыть или обтереть мокрой тряпкой обувь. Верхнюю одежду вытряхнуть и почистить влажной щеткой, веником. Лицо, руки, шею тщательно обмыть, рот прополоскать 0,5%-м раствором питьевой соды.

Во всех помещениях, где находятся люди, ежедневно проводить влажную уборку, желательно с применением моющих средств.

2. Еда и вода. Главная опасность на загрязненной местности – попадание радиоактивных веществ внутрь организма с вдыхаемым воздухом при приеме пищи и воды.

Уберите продукты в холодильник, максимально изолируйте их от внешнего воздействия (пищевая пленка, контейнеры).

Сделайте запас воды. Самая безопасная она из водопровода (трубы пролегают под землей, куда проникнет меньше радиации), из артезианских источников и любых других закрытых источников.

3. Препараты. С целью снижения тяжести последствий ионизирующих излучений применяются специальные химические вещества (радиопротекторы). Они распространены под названиями: цистеин, цистамин, цистофос и другие производные препараты.

В гражданской защите применяется цистамин, который свободно продается в аптеках.

Принимать их нужно в начале радиоактивного заражения. Тогда эффективность облучения будет снижена примерно в 1,5 раза. Если принять препарат после облучения, защитного действия не произойдет.

4. Респираторы, маски и обувь. В значительной степени снизит попадание радиоактивных веществ внутрь организма через органы дыхания применение противогазов, респираторов, противопылевых тканевых масок и ватно-марлевых повязок.

Во избежание поражения кожи необходимо использовать плащи с капюшонами, накидки, комбинезоны, резиновую обувь, перчатки.

То есть главная идея - максимально быстро закрыться от внешнего мира с помощью одежды и помещений, аналогичным образом укрыв еду и воду.

5 Неотложная дезактивация радиоактивного загрязнения. Кожные покровы, руки и тело следует несколько раз тщательно вымыть с мылом. После этого использовать крем, чтобы избежать образования трещин на коже.

Глаза, уши и рот - осторожно вымыть водой. Уши почистить ватными тампонами.

Волосы вымыть с мылом, откинув назад, чтобы вода не попала в глаза или рот. В крайнем случае состричь или обрить.

Что советуют в США

Правительство США также обнародовало список рекомендаций на случай ядерного поражения.

Приводим пять основных из них.

1. Уйдите в помещение. Войдите в ближайшее здание, чтобы избежать радиации. Лучше всего, если оно из кирпича или бетона. Идите в подвал или середину здания. Держитесь подальше от внешних стен и крыши. Оставайтесь внутри в течение 24 часов, если местные власти не предоставят другие инструкции.

Иллюстрация dovidka.ua. Источник: Министерство внутренней безопасности США

2. Очистите кожу. Снимите загрязненную одежду и вытрите или вымойте незащищенную кожу, если вы находились на улице. По возможности не прикасайтесь руками к глазам, носу и рту. Вымойте также своих питомцев, которые находились на улице.

3. Маски и дистанция. Наденьте, защищающие дыхание маски. Придерживайтесь социального дистанцирования, сохраняя расстояние не менее шести футов (около 1,8 метра) между собой и людьми, которые не являются членами вашей семьи.

4. Следите за официальными сообщениями. Настройтесь на любые СМИ, чтобы получить официальную информацию, например, когда можно безопасно выйти и куда следует идти.

При этом радиоприемники на батарейках могут работать после ядерного взрыва. Мобильная связь, телевидение и интернет могут быть с перебоями.

5 Если детонация застала на улице. Укрывайтесь от взрыва за всем, что может обеспечить защиту (выступ, ров). Лягте лицом вниз, чтобы защитить открытые участки кожи от тепла и летящих обломков.

По возможности не прикасайтесь руками к глазам, носу и рту. Если вы находитесь в автомобиле, остановитесь, закройте окна и двери, прикройте голову руками. После прохождения ударной волны заберитесь в ближайшее, лучшее укрытие для защиты от возможных радиоактивных осадков. У вас будет 10 минут или больше, чтобы найти подходящее убежище.

Также правительство США перечисляет опасности, связанные с ядерными взрывами

- яркая вспышка может вызвать временную слепоту менее чем на минуту.

- взрывная волна может привести к гибели людей, травмам и повреждению сооружений на расстоянии нескольких километров от места взрыва.

- излучение может повредить клетки организма. Большое облучение может вызвать лучевую болезнь.



- электромагнитный импульс может повредить электроэнергетическое оборудование и электронику в нескольких километрах от места взрыва.

- радиоактивные осадки - это грязь и обломки, падающие сверху.