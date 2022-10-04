Миллиардер Илон Маск вечером 3 октября стал героем грандиозного скандала. Он выступил в соцсети с предложением, касающимся урегулирования военного конфликта в Украине.

По этому плану, Крым остается за Россией как исправление "несправедливости Хрущева". А на остальных захваченных территориях проводится референдум о том, с кем они хотят остаться - с Украиной или РФ.

Предложение Маска, который с первых дней вторжения поддерживал Украину и поставлял ей системы связи для военных действий, произвели в Украине эффект разорвавшейся бомбы. Такой "зрады" от него не ожидал никто.

Разбирались в том, что говорят в Украине о "плане Маска".

Что предлагает Илон Маск

Маск предлагает следующее:

Провести выборы в регионах, присоединенных РФ, под наблюдением ООН. "Россия уходит, если на то будет воля народа" – пишет Маск.

Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года ("до ошибки Хрущева", как пишет Маск).

Обеспечить водоснабжение Крыма.

Украина остается нейтральной.

В Твиттере Маск также проводит опросы по поводу своих предложений. На это утро около 60% опрошенных не поддержали план миллиардера.

А вот в опросе, должны ли жители Донбасса и Крыма сами решить, в какой стране они хотят жить, его поддержали 57% подписчиков.

Сам Маск считает очень высокой вероятность того, что конфликт разрешится именно по его плану. "Вопрос лишь в том, сколько людей погибнут до этого", - написал предприниматель.

Также бизнесмен добавил, что "возможным, хотя и маловероятным, исходом этого конфликта является ядерная война".

После того, как его первый пост начали массово обсуждать, Маск добавил несколько новых тезисов к своей позиции.

Он объяснил, что поддерживает Украину, а не Россию, "но убежден, что массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру". По мнению миллиардера, у России больше сил, и если она их мобилизует, война примет еще более разрушительный характер.

"Россия проводит частичную мобилизацию. Они пойдут на полную военную мобилизацию, если Крым окажется в опасности. Смерть с обеих сторон будет разрушительной. Россия имеет втрое больше населения, чем Украина, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира", - написал Илон Маск, закрепив этот пост на своей странице в Твиттере.

Переписка Маска с Банковой

У Банковой посты Илона Маска вызвали закономерно негативную реакцию.

Практически сразу после появления твита о мирном плане советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что "есть мирный план получше".

"1. Украина освобождает свои территории. В том числе аннексированный Крым.

2. Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации, чтобы больше не угрожать другим.

3. Военные преступники проходят через международный трибунал", – написал Подоляк.

Затем Подоляк поинтересовался, хочет ли Маск легитимизировать псевдореферендумы, проведенные Россией на аннексированных территориях.

"Нет, я предлагаю голосовать под наблюдением ООН (или выберите свою самую доверенную организацию или страну", - ответил ему Маск.

После этого Подоляк написал еще раз, отвергнув идею любого голосования.

"Будут ли голосовать сотни тысяч погибших в Мариуполе? Или тех, кто прошел через концлагеря? Илон Маск, вы создаете ракеты и мечтаете колонизировать Марс. Россия создает мобильные крематории и мечтает об исчезновении украинцев как нации. Это не вопрос голосования", – заявил Подоляк.

Вскоре к дискуссии подтянулся уходящий с поста посла Украины в Германии Андрей Мельник. Он высказал свое мнение Маску нецензурно, как это он часто практикует.

"Отъ@бись – мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск", – написал украинский посол в Твиттере.

На этом дипломат не остановился и вновь с матом написал в Твиттере, что теперь ни один украинец не купит "Теслу".

"В конце концов, это, скорее всего, будет развязка - вопрос лишь в том, сколько людей умрут до этого", - высказался в ветке комментариев Маск.

"Единственный результат - теперь ни один украинец НИКОГДА не купит твою е@аную дерьмо-"Теслу". Так что удачи тебе", - атаковал в ответ Мельник.

Затем к дискуссии подключился советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Так не только "хороших русских" скоро не останется, но и хороших международных", – написал советник в своем телеграм-канале.

"Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет. Питерсон, Франциск, теперь марсианин. Это означает, что на Западе достаточно широко распространен соответствующий интеллектуальный тренд", – добавил Арестович.

Также Арестович опубликовал мем, на котором к телу Виктора Медведчука, сидящего в наручниках, прифотошоплена голова Маска.

Правда, потом Арестович начал заступаться за Маска (но не за его план).

За хейт против американского бизнесмена советник Офиса президента обрушился на выпускников Киево-Могилянской академии, чем вызвал отдельный скандал. Он заявил о недопустимости "отмены" Маска в свете того, как Илон Маск помогает Вооруженным силам Украины.

Он назвал выпускников академии "долбанной молодежью", а саму академию - "е@анутой"

"Особенно этой молодежи долбанной, которая отучилась в своих Киево-Могилянских академиях е@анутых б@ядь, набравшиеся с канадских университетах их феминизма. Бегают и рассказывают "А сказал ли Арестович про маленькую культуру?" У нас видимо богатые люди, которые имеют роскошь отказываться от интернета во время войны. Пусть помрут бойцы ВСУ, но восторжествует культура отмены, главное чтобы ни одного старлинка этой заразы, которая что-то не то сказала, не было здесь", - заявил Арестович.

Впрочем, позже Арестович извинился:

"Приношу свои искренние извинения студентам и преподавателям Киево-Могилянской академии (хотя очаги неомарксистских идей там попадаются ещё те). Тут я был конкретно неправ, и, безусловно, грести под одну гребёнку тысячи разных людей по одному формальному признаку нельзя. Чего только не ляпнешь в риторическом запале в конце рабочего дня, особенно, когда очередной Маск привёл тебя в бешенство очередным предложением подарить немножко Родины Путину", - написал он.

А президент Владимир Зеленский в качестве ответа Маску опубликовал свой опрос, в котором спросил у подписчиков, какой Илон Маск им больше нравится.

Он предложил только два варианта ответов на вопрос: "Тот, который поддерживает Украину" и "Тот, который поддерживает Россию".

Всего за час в опросе приняли участие больше полумиллиона аккаунтов.

Макс ему ответил под этим опросом: "Я по-прежнему очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".

Позже он добавил: "Наличные затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине на данный момент составляют около $80 млн. Наша поддержка России составляет $0. Понятно, что мы за Украину".

"Попытка вернуть Крым приведёт к многочисленным смертям, возможен риск ядерной войны. Это будет ужасно для Украины и мира", - также написал Маск.

Отметим, что также резко на предложения Маска ответили те европейские политики, которые выступают против любых компромиссов с Москвой.

Так, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, заявил, что Илон Маск "попался на удочку Москвы", которая раскручивает тему ядерной угрозы.

"После того, как Путин помахал некоторыми флажками насчёт ядерного оружия, в западных СМИ начала циркулировать дезинформация о якобы "конвое с ядерным оружием". Этого не происходит, но "ядерный градус", вызванный Кремлем, приносит дивиденды ужаса. Украина за полгода доказала всему миру, что бояться агрессора не стоит. Умерить его аппетиты невозможно, а выйти на общие точки взаимопонимания — из области фантастики. Поэтому "ядерная дубина" путина не имеет под собой никакого основания и мир ему подобного не простит", - написал Арвидас Анушаускас.

Реакция соцсетей

В стороне от бурных обсуждений не остались знаменитости, публичные лица и простые пользователи соцсетей. Они постят свои мнения и мемы.

Так, один пользователь пошутил, что Маск презентовал новую "Теслу" модели "Z". И опубликовал фото авто на Красной площади.

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил в своем Телеграм, что твит Маска и его "сказочный опрос уже не решают исход войны".

"Откровенно говоря, вообще все равно, что думает конкретно этот человек о конкретно этой войне. Пусть эта дичь остаётся с ним. А вот без "Старлинков" нам было бы тяжело - спросите у тех, кто на передовой. Так что пусть пишет. А как закончить эту войну, решаем мы, наши ребята на фронте, наша злость, настойчивость и потоки военных грузов с запада на восток", - сказано в записи Найема.

Телеведущий Дмитрий Спивак полагает, что Маск озвучил идею, "которая витает в определённых кругах политического истеблишмента Америки". Более того, это сознательная провокация, рассчитанная на выпуск пара в обществе. А потом постепенно будут докручивать эту идею.

"Именно так и было прописано в Стамбуле в апреле. Именно на такую формулу готов Кремль. И именно по такой формуле будут пытаться идти к сделке. Даже если Маск через два часа извинится и напишет прямо противоположную историю, это ничего не изменит", - заявил Спивак.

Еще один телеведущий Макс Назаров связал посты Маска с грядущими выборами в США.

"Когда вы будете пылать огнем в Твиттере Маска, не забывайте, что скоро в США выборы. А Илон очень любит республиканцев, которые открыто озвучивают такие сценарии для своих избирателей", - написал Назаров в телеграм-канале.

Журналист Иван Яковина у себя в Фейсбуке высказался в том же духе, что и Найем. Он заявил, что "Илон Маск - тролль и провокатор высшей пробы".

"Но главное в нем (и от него) не глупости в Твиттере, а работающий "Старлинк" для Украины. Объявлять его врагом и всякое такое - недальновидно", - написал Яковина.

По мнению политолога Юрия Романенко, Маск хочет, "чтобы Украина спасла мир ценой собственного самоубийства".

"Сначала Украина отдала ядерное оружие, чтобы не было ядерной войны. Потом Крым, чтобы избежать её же. Теперь Украина должна опять спасти мир, жертвуя своими людьми и территориями. Не слишком ли много жертв от Украины ради спасения мира?" - задается вопросом политолог в Фейсбуке.

Большинство комментариев были крайне негативного содержания в отношении Маска.

"Прямо сейчас Илон Маск позорится в Twitter, называя победу Украины маловероятной и пишет какую-то ерунду о поиске мира. Илон, я не знаю или тебя взломали, или ты перебрал (но только понедельник, чувак), однако стоит быть осторожнее с такими заявлениями. Но ты уже написал кучу странных вещей, поэтому хочу их обсудить и встретиться с тобой в эфире на дебатах по поводу российской агрессии. Там и выясним, что маловероятно, а что нет. А бонусом тебе может быть экскурсия по деоккупированной территории", - написал нардеп Алексей Гончаренко.

В тоже время, свое мнение высказал волонтер Энрике Менендес, один из немногих в Украине, кто, осуждая российское вторжение, при этом публично выступает за переговоры с РФ для окончания войны.

"Сегодня украинский сегмент Фейсбука добился важной победы: наголову был разбит американский миллиардер Илон Маск, который осмелился предложить свои соображения насчёт мирного урегулирования украино-российской войны", - написал Менендес.

Он рассказал, как в поезде услышал разговор военнослужащих ВСУ о том, какой тяжелой ценой им даются победы и добавил, что "в будущих контурах мира" будет ориентироваться на мнение простых парней из ВСУ, а не "тусовки в Фейсбуке".

"Дело не в отсутствии веры в победу, а в реальности, в которой у всего есть цена - и эту цену в основном платят ВСУ. В общем, то же самое, о чём написал Маск и что не очень понимают в нашем Фейсбуке. Пока не понимают", - резюмировал Менендес.

Реакция из России

Первым в Москве на предложения Илона Маска отреагировал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем Телеграм.

"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался, Юстас", - написал Медведев.

"Следующий пост выдаст что-то типа Ukraine is an artificial state (Украина - искусственное государство - Ред.)", - предположил Медведев.

Уже сегодня на предложение Маска ответил Песков.

С одной стороны, похвалил его, с другой, по сути, отверг.

"Считаем весьма позитивным, что такой человек, как Маск, ищет пути выхода по ситуации вокруг Украины. Но при этом предложение по повторным "референдумам" является неприемлемым. Их жители уже высказали свое мнение, другого быть не может", - заявил Песков.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин связал мирные предложения Маска с тем, что вскоре на его корабле CrewDragon к МКС полетит космонавт из России Анна Кикина.

"Вот что русская женщина сделала с американцем", - написал Рогозин.

А кто-то из российских пользователей нафотошопил пост якобы Маска с кличем "Гойда!" По преданию, это был боевой клич опричников Ивана Грозного. Недавно Иван Охлобыстин на концерте в честь аннексии украинских территорий призывал бороться с этим кличем против коллективного Запада.

Между тем некоторые высказывают предположение, что шумиху с постом об Украине Маск спровоцировал сознательно - чтобы увести внимание от падения акций его компании Tesla на 8,6%. Его многие связали с постом про Украину. Но, на самом деле, падение началось еще до "мирных предложений" Маска по Украине. И связано с отчетом компании по итогам третьего квартала, который не оправдал прогнозов аналитиков.

Что означает "мирный план" Маска?

"Мирных планов" по Украине было много и до, и после российского вторжения 24 февраля.

Наиболее известный - это "Минск-2", который удержал конфликт на семь лет в тлеющей стадии, но в итоге так не смог его закончить. Что переросло в уже полноценную войну - крупнейшую в Европе со времен Второй мировой.

Опасения, что так и будет, витали с 2014 года - видимо, поэтому с разных сторон озвучивалось множество планов, где так или иначе признавался российский статус Крыма, или звучали призывы к другим болезненным компромиссам с Россией.

Но, как правило, эти предложения шли по традиционному этапу: громкие обсуждения, украинский хейт в адрес автора, далее - оправдания, что имелось в виду совсем иное, и забвение темы (периодически - с попаданием ее автора на "Миротворец").

Последний подобный случай - план Киссинджера по Украине, который тоже предусматривал если не признание Крыма российским, то, как минимум, непротивление такому положению дел.

Обоснование у таких предложений было схожим - конфликт имеет шансы перерасти в глобальный с использованием оружия массового поражения.

И поэтому нужно этот вариант исключить с помощью любых договоренностей между Киевом и Москвой.

Опасения эти и сегодня никуда не делись. И даже усугубились - ввиду того, что Россия заявила об аннексии еще четырех украинских областей. После чего темой номер один в мире стало возможное применение Москвой ядерного оружия для их "защиты".

После чего перед Западом встанет крайне непростой выбор: либо отреагировать на это военным ударом по России, что с большой долей вероятности приведет к началу мировой ядерной войны, о готовности к которой с первого дня вторжения дает понять Путин. Либо не отреагировать и, в таком случае, Запад покажет всему миру свою слабость и откроет дорогу к применению и другими странами ядерного оружия для решения своих вопросов.

Поэтому голосов, которые не хотят скатывания ситуации до крайнего сценария, звучит и будет звучать много.

Другое дело, что авторитет Илона Маска в мире весьма высок, причем среди массовой аудитории он будет намного выше, чем у отставных политиков вроде Киссинджера. И, пожалуй, впервые предложение оставить Крым за Россией (а гипотетически - и другие захваченные территории) прозвучало от одного из лидеров мировой "глобальной повестки", которого точно нельзя отнести к "агентам Кремля".

То есть произошло серьезное повышение статуса дискуссии о мире.

И уже это само по себе крайне показательно. Причем безотносительно того, почему об этом решил высказаться именно Илон Маск (версии тут ходят разные - от отвлечения внимания от падения акций до попытки эксцентричного миллиардера создать хайп до продвижения "трамповских" нарративов, тем более после того, как бизнесмен заявил о своей поддержке республиканцев).

Не исключено также, что данное выступление - некий тест общественного мнения, чтобы посмотреть, какие возникнут настроения и дискуссии. И хочет ли западная общественность завершения войны в Украине на условиях компромисса с Москвой.

Впрочем, решающее значение в этом вопросе имеет позиция властей стран Запада. Сейчас в США и ключевых государствах Европы, на фоне успехов украинской армии на фронте, к идее переговоров и компромиссов с Россией относятся, судя по их публичным заявлениям, скептически. Но если ситуация на фронте изменится, либо, если угроза применения ядерного оружия начнет восприниматься как вполне реальная, то позиция, возможно, станет иной.

При этом она может поменяться как в более жесткую сторону (публичные предупреждения Москве о последствиях ядерного удара), так и в том направлении, о котором говорит Маск.