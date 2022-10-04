Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин связал мирные предложения Илона Маска, с тем, что вскоре на его корабле CrewDragon к МКС полетит космонавт из России Анна Кикина.

"Вот что русская женщина сделала с американцем", - пришел к выводу Рогозин у себя в Telegram.

У 51-летнего предпринимателя Илона Маска три гражданства: ЮАР, где он родился, Канады, где он учился и американское, полученное в 2002 году. Он известен своими непростыми отношениями с женщинами и многочисленными детьми, в том числе и вне брака. Он был трижды женат и дважды на одной и той же женщине.

Анна Кикина - единственная в отряде космонавтов Роскосмоса женщина.

25 июня 2022 года в Telegram-канале Роскосмоса появилось сообщение, что 38-летняя Кикина отправится в США для прохождения очередного этапа подготовки к полёту на корабле Crew Dragon, где пройдёт тренировки со скафандром.

26 сентября 2022 года, комиссия из представителей космических агентств стран-партнёров по проекту Международной космической станции рассмотрела готовность и одобрила полет экипажа SpaceX Crew-5 с космонавтом Госкорпорации "Роскосмос" Анной Кикиной на пилотируемом корабле Crew Dragon.

Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew-5 ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде был запланирован на 3 октября 2022 года, но из-за урагана "Иэн" старт был перенесён более позднее время.