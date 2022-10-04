Предприниматель Илон Маск ответил на комментарий о том, что его твиты с мирными предложениями по урегулированию конфликта в Украине "бесят многих украинцев".

Комментатор напомнила, что Маск помог Украине терминалами "Старлинка". Но добавила, что его твиты и опросы по теме Украины приводят многих граждан страны в ярость.

"Вы предполагаете, что я хочу быть популярным. Мне все равно. Меня волнует, что миллионы людей могут умереть напрасно из-за того же результата", - написал Маск.

Как писала "Страна", миллиардер написал твит о путях мирного урегулирования кофликта в Украине и прочего предложил провести выборы в регионах, присоединенных РФ, под наблюдением ООН, а также оставить Крым в составе России, как это было с 1783 года ("до ошибки Хрущева", по выражению Маска).

На запись сразу отреагировали в Офисе президента. Михаил Подоляк заявил, что Украина должна освободить свои территории, в том числе аннексированный Крым, а Россию подвергнуть демилитаризации и обязательной денуклеаризации.

Также запись Маска прокомментировал посол в Германии Андрей Мельник, который в середине октября покинет этот пост. Он в традиционной для себя манере послал миллиардера матом по-английски.

А Владимир Зеленский ответил опросом на опрос Маска о мирных предложениях.