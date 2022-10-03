"Ни один украинец не купит твою е@аную "Теслу". Посол Мельник второй раз за вечер обматерил Илона Маска
Уходящий с поста посла Украины в Германии Андрей Мельник продолжил отвечать Илону Маску, предложившему мирный план по Украине.
Теперь дипломат с матом написал в Твиттере, что ни один украинец не купит "Теслу".
"В конце концов, это, скорее всего, будет развязка - вопрос лишь в том, сколько людей умрут до этого", - написал в комментарии Маск.
"Единственный результат - теперь ни один украинец НИКОГДА не купит твою е@аную дерьмо-"Теслу". Так что удачи тебе", - высказался в ответ Мельник.
Как писала "Страна", миллиардер написал твит о путях мирного урегулирования кофликта в Украине и прочего предложил провести выборы в регионах, присоединенных РФ, под наблюдением ООН, а также оставить Крым в составе России, как это было с 1783 года ("до ошибки Хрущева", по выражению Маска).
На запись сразу отреагировали в Офисе президента. Михаил Подоляк заявил, что Украина должна освободить свои территории, в том числе аннексированный Крым, а Россию подвергнуть демилитаризации и обязательной денуклеаризации.
Также запись Маска прокомментировал посол в Германии Андрей Мельник, который в середине октября покинет этот пост. Он в традиционной для себя манере послал миллиардера матом по-английски.
А Владимир Зеленский ответил опросом на опрос Маска о мирных предложениях.