Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал сегодняшние твиты предпринимателя Илона Маска с мирными предложениями по урегулированию конфликта в Украине.

"Так не только "хороших русских" скоро не останется, но и хороших международных", – написал советник в своем телеграм-канале.

"Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет. Питерсон, Франциск, теперь марсианин. Это означает, что на Западе достаточно широко распространен соответствующий интеллектуальный тренд", – добавил Арестович.

Как писала "Страна", в вызвавшем шумиху твите миллиардер кроме прочего предложил провести выборы в регионах, присоединенных РФ, под наблюдением ООН, а также оставить Крым в составе России, как это было с 1783 года ("до ошибки Хрущева", по выражению Маска).

На запись сразу отреагировали в Офисе президента. Михаил Подоляк заявил, что Украина должна освободить свои территории, в том числе аннексированный Крым, а Россию подвергнуть демилитаризации и обязательной денуклеаризации.

Также запись Маска прокомментировал посол в Германии Андрей Мельник, который в середине октября покинет этот пост. Он в традиционной для себя манере послал миллиардера матом по-английски.

А Владимир Зеленский ответил опросом на опрос Маска о мирных предложениях.