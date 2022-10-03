Маск ответил в Твиттере Подоляку по поводу "референдумов"
Миллиардер Илон Маск ответил советнику главы Офиса президента Украины Михаилу Подоляку, который задал ему вопрос, хочет ли тот легитимизировать псевдореферендумы, проведенные Россией на аннексированных территориях.
"Нет, я предлагаю голосовать под наблюдением ООН (или выберите свою самую доверенную организацию или страну", - написал Маск.
Как писала "Страна", миллиардер написал твит о путях мирного урегулирования кофликта в Украине и прочего предложил провести выборы в регионах, присоединенных РФ, под наблюдением ООН, а также оставить Крым в составе России, как это было с 1783 года ("до ошибки Хрущева", по выражению Маска).
На запись сразу отреагировали в Офисе президента. Михаил Подоляк заявил, что Украина должна освободить свои территории, в том числе аннексированный Крым, а Россию подвергнуть демилитаризации и обязательной денуклеаризации.
Также запись Маска прокомментировал посол в Германии Андрей Мельник, который в середине октября покинет этот пост. Он в традиционной для себя манере послал миллиардера матом по-английски.
А Владимир Зеленский ответил опросом на опрос Маска о мирных предложениях.