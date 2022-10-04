Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО выпустил алгоритм действий на случай удара "грязной бомбой", ядерной атаки или аварии на АЭС.

Рекомендации разработаны совместно с Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности.

Главное правило остается неизменным: услышав сирену, направляйтесь в ближайшее укрытие.

Публикуем общие рекомендации, более детальную информацию настоятельно рекомендуем изучить по ссылке.

в случае вспышки в небе не смотрите в ее сторону;

ложитесь на землю, ногами в сторону взрыва, чтобы спастись от ударной волны;

постарайтесь закрыть уши наушниками и прикройте все оголенные участки тела;

прикройте рот и нос маской;

после того, как прошла взрывная волна, по возможности примите душ и переоденьтесь;

следуйте в укрытие.

Если взрыв застал в помещении:

Закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон.

Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации. Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи.

Не ешьте и не касайтесь ничего, что могло испытать радиоактивное загрязнение.

Если члены вашей семьи на момент взрыва были в другом укрытии, они должны остаться там, пока не будет позволено покинуть его.

Держите своих домашних животных внутри укрытия.

Не используйте водопроводную воду до получения соответствующего сообщения о ее безопасности.

С большой долей вероятности, в зоне поражения не будет света, интернета и связи, поэтому стоит заранее позаботиться о наличии радиоприемника с питанием от батареек.

Если ядерный взрыв застал вас в дороге:

Остановите автомобиль на безопасной части дороги;

Закройте все окна, двери, люки и отверстия, перекройте поток воздуха извне;

Примите защитную позу (закройте голову руками и опустите локти на колени);

По возможности, прикройте уши наушниками – это защита от баротравмы;

Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них, пока не окажетесь в укрытии: это должно защитить вас от попадания радионуклидов в организм;

Немедленно найдите укрытие;

Если во время ядерного взрыва ваш ребенок находится в школе или садике пусть остается там в укрытии с остальными детьми.

Даже если школа или сад в пятиминутном доступе от дома, не нужно выходить из укрытия и забирать ребенка, потому что это навредит и вам, и воспитателям, и детям. Вы сами заразитесь на улице и принесете радиацию в школу.

Лучше убедиться заранее, что укрытие в вашей школе или садике готовы, а учителя знают что делать.

Что делать в случае радиационной аварии на АЭС в вашем регионе

Оставайтесь в помещении или немедленно зайдите в него, если вы на улице. Лучше всего – в укрытие или подвал.

Быстро наденьте респиратор или ватно-марлевую повязку; если их нет, прикройте нос и рот полотенцем, платком или шарфом.

Закройте и заблокируйте все окна, двери и вентиляционные проемы в помещении и не подходите к ним без необходимости; выключите кондиционер и обогреватели.

Заранее позаботьтесь о запасе воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней.

Заверните продукты в пленку и положите в холодильник или в шкаф.

Следите за дальнейшими сообщениями от властей.

Произведите йодопрофилактику.

Что делать в случае применения "грязных бомб"

"Грязная бомба" - это смесь взрывчатки, например динамита и радиоактивных веществ. Другое название такой бомбы – радиологическое рассеивающее устройство (РРП).

Главная опасность "грязных бомб" – это сам взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди. На больших расстояниях от места взрыва опасность только в случае, когда люди вдыхают пыль, едят загрязненную пищу или пьют загрязненную воду.

Поэтому в случае такой атаки направляйтесь или оставайтесь и в укрытии и слушайте дальнейшие указания от органов власти.

Отметим, что накануне The Times написало, якобы РФ планирует провести демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины.

Также сообщалось, что США опасаются эскалации в Украине, рассматривается сценарий применения Россией ядерного оружия.