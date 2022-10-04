Как спастись от ядерной атаки, "грязной бомбы" и при аварии на АЭС. Опубликованы официальные советы властей
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО выпустил алгоритм действий на случай удара "грязной бомбой", ядерной атаки или аварии на АЭС.
Рекомендации разработаны совместно с Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности.
Главное правило остается неизменным: услышав сирену, направляйтесь в ближайшее укрытие.
Публикуем общие рекомендации, более детальную информацию настоятельно рекомендуем изучить по ссылке.
- в случае вспышки в небе не смотрите в ее сторону;
- ложитесь на землю, ногами в сторону взрыва, чтобы спастись от ударной волны;
- постарайтесь закрыть уши наушниками и прикройте все оголенные участки тела;
- прикройте рот и нос маской;
- после того, как прошла взрывная волна, по возможности примите душ и переоденьтесь;
- следуйте в укрытие.
Если взрыв застал в помещении:
- Закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон.
- Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации. Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи.
- Не ешьте и не касайтесь ничего, что могло испытать радиоактивное загрязнение.
- Если члены вашей семьи на момент взрыва были в другом укрытии, они должны остаться там, пока не будет позволено покинуть его.
- Держите своих домашних животных внутри укрытия.
- Не используйте водопроводную воду до получения соответствующего сообщения о ее безопасности.
С большой долей вероятности, в зоне поражения не будет света, интернета и связи, поэтому стоит заранее позаботиться о наличии радиоприемника с питанием от батареек.
Если ядерный взрыв застал вас в дороге:
- Остановите автомобиль на безопасной части дороги;
- Закройте все окна, двери, люки и отверстия, перекройте поток воздуха извне;
- Примите защитную позу (закройте голову руками и опустите локти на колени);
- По возможности, прикройте уши наушниками – это защита от баротравмы;
- Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них, пока не окажетесь в укрытии: это должно защитить вас от попадания радионуклидов в организм;
- Немедленно найдите укрытие;
Если во время ядерного взрыва ваш ребенок находится в школе или садике пусть остается там в укрытии с остальными детьми.
Даже если школа или сад в пятиминутном доступе от дома, не нужно выходить из укрытия и забирать ребенка, потому что это навредит и вам, и воспитателям, и детям. Вы сами заразитесь на улице и принесете радиацию в школу.
Лучше убедиться заранее, что укрытие в вашей школе или садике готовы, а учителя знают что делать.
Что делать в случае радиационной аварии на АЭС в вашем регионе
- Оставайтесь в помещении или немедленно зайдите в него, если вы на улице. Лучше всего – в укрытие или подвал.
- Быстро наденьте респиратор или ватно-марлевую повязку; если их нет, прикройте нос и рот полотенцем, платком или шарфом.
- Закройте и заблокируйте все окна, двери и вентиляционные проемы в помещении и не подходите к ним без необходимости; выключите кондиционер и обогреватели.
- Заранее позаботьтесь о запасе воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней.
- Заверните продукты в пленку и положите в холодильник или в шкаф.
- Следите за дальнейшими сообщениями от властей.
- Произведите йодопрофилактику.
Что делать в случае применения "грязных бомб"
"Грязная бомба" - это смесь взрывчатки, например динамита и радиоактивных веществ. Другое название такой бомбы – радиологическое рассеивающее устройство (РРП).
Главная опасность "грязных бомб" – это сам взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди. На больших расстояниях от места взрыва опасность только в случае, когда люди вдыхают пыль, едят загрязненную пищу или пьют загрязненную воду.
Поэтому в случае такой атаки направляйтесь или оставайтесь и в укрытии и слушайте дальнейшие указания от органов власти.
Отметим, что накануне The Times написало, якобы РФ планирует провести демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины.
Также сообщалось, что США опасаются эскалации в Украине, рассматривается сценарий применения Россией ядерного оружия.