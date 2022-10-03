Американский генерал в отставке и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что в случае применения Россией ядерного оружия США и их союзники по НАТО должны вывести из строя все конвенционные силы РФ на поле боя в Украине, в том числе в аннексированном Крыму.

Об этом он сказал в эфире ABC News.

Петреус сказал, что президент РФ Владимир Путин проигрывает, несмотря на "значительные", но "отчаянные" шаги в войне.

"Президент [Владимир] Зеленский и Украина мобилизовались гораздо лучше, чем Россия. Украина набрала, обучила, оснастила, организовала и применила силы несравненно лучше, чем Россия", - отметил Петреус.

Пятничная речь Путина, в которой он объявил об аннексии частей Украины, была призвана подорвать решимость Европы бросить вызов России, которая является основным поставщиком энергоносителей на континенте, считает Петреус.

"Европу ждет тяжелая зима. Поток природного газа будет очень сокращен, но они пройдут через это, и я не думаю, что они сломаются в вопросе поддержки Украины", - считает генерал.

"Все может стать хуже для Путина и для России. И даже применение тактического ядерного оружия на поле боя этого совсем не изменит", - сказал Петреус.

По его словам, в ответ США и их союзники по НАТО могут "вывести из строя все российские обычные вооруженные силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя" в Украине, в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году, и на кораблях в Черном море.

"Это не может остаться без ответа. Но это не будет развертыванием войны - не будет ядерного оружия за ядерное оружие. Никто не хочет войти в ядерную эскалацию. Но надо показать, что это не может быть принято никоим образом", - сказал Петреус.

Как писала "Страна", министр обороны Британии оценил вероятность ядерного удара по Украине и добавил, что "Путин действует иррационально".

Ранее в Пентагоне заявили, что не видят признаков, что Путин собрался ударить ядерным оружием по Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.