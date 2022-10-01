Несмотря на холодную первую реакцию Запада на стремление Украины ускоренно вступить в НАТО, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает членов Альянса пересмотреть свою позицию.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает пресс-служба МИД.

"Будущее евроатлантического пространства решается в Украине. Евроатлантическая безопасность невозможна без победы Украины. Ситуация коренным образом изменилась. И даже государства, которые все еще скептически настроены по поводу членства Украины в НАТО, должны пересмотреть свою позицию при этих новых обстоятельствах", - заявил Кулеба.

Он напомнил, что когда Украина подавала заявку на членство в Европейском Союзе, реакция некоторых стран тоже была крайне сдержанной.

"Но в конце концов эта заявка изменила динамику и логику политического процесса, и мы получили статус кандидата на членство в ЕС. Нынешняя заявка также меняет логику и динамику процесса", - сказал министр.

Ранее мы писали, что глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, что будет после подачи заявки Украиной на вступление в НАТО.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг уклончиво высказался по теме заявки Украины на ускоренное вступление в Альянс, но пообещал продолжать помощь поставками оружием.