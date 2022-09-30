Канада поддерживает заявку Украины на вступление в НАТО.

Об этом заявила глава канадского Министерства иностранных дел Мелани Жоли на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Наша позиция не изменилась. Мы верим в политику открытых дверей НАТО, и мы всегда были за Украину в НАТО", – сказала она.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине дальнейшую помощь, но уклонился от обсуждения её заявки на вступление в Альянс.

Ранее мы писали, что генсек НАТО осудил аннексию украинских территорий Россией, но исключил участие Альянса в конфликте.

Также "Страна" анализировала, что означает заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО и насколько это реально.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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