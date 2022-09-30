Генсек НАТО Йенс Столтенберг отрицательно ответил на вопрос будет ли НАТО советовать Украине после аннексии украинских территорий снизить боевую активность, чтоб избежать эскалации.

"Если Россия прекратит воевать - не будет войны. Если Украина прекратит воевать - не будет Украины", - сказал Столтенберг.

Ранее "Страна" сообщала, что генсек НАТО пообещал Украине дальнейшую помощь, но уклонился от обсуждения её заявки на вступление в Альянс.

Напомним, ранее мы писали, что НАТО не будет вступать в войну с РФ, потому что она может закончиться до принятия Украины в Альянс. Об этом заявлял Михаил Подоляк.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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