"Если Украина прекратит воевать - не будет Украины". В НАТО против снижения боевой активности на фронте
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отрицательно ответил на вопрос будет ли НАТО советовать Украине после аннексии украинских территорий снизить боевую активность, чтоб избежать эскалации.
"Если Россия прекратит воевать - не будет войны. Если Украина прекратит воевать - не будет Украины", - сказал Столтенберг.
Ранее "Страна" сообщала, что генсек НАТО пообещал Украине дальнейшую помощь, но уклонился от обсуждения её заявки на вступление в Альянс.
Напомним, ранее мы писали, что НАТО не будет вступать в войну с РФ, потому что она может закончиться до принятия Украины в Альянс. Об этом заявлял Михаил Подоляк.
Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.
Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.
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