Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок критически отнеслась к заявке Украины в НАТО.

Об этом сообщает издание Zeit Online.

"Мы делаем все, чтобы другие страны и НАТО не были втянуты в эту войну", — так прокомментировала Бербок в эфире программы ARD Brennpunkt заявление Владимира Зеленского об ускоренном вступлении Украины в альянс.

При этом глава МИД ФРГ осудила объявленную Владимиром Путиным аннексию украинских территорий.

"Речь идет о захвате земли с самым жестоким насилие, с использованием методов, которые вы не можете себе представить", — сказала она.

"С этим не может согласиться фактически ни одна страна мира", – добавила Бербок.

Напомним, 30 сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО, как Финляндия и Швеция - без ПДЧ. А до того, как это произойдет, Киев предлагает подписать соглашение о международных гарантиях безопасности Украины. Мы разбирались, насколько реальна перспектива быстрого вступления в НАТО.

Также мы писали, что Литва, Латвия и Эстония поддержали заявку Украины на вступление в НАТО.