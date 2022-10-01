В МИД Германии критически отнеслись к заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок критически отнеслась к заявке Украины в НАТО.
Об этом сообщает издание Zeit Online.
"Мы делаем все, чтобы другие страны и НАТО не были втянуты в эту войну", — так прокомментировала Бербок в эфире программы ARD Brennpunkt заявление Владимира Зеленского об ускоренном вступлении Украины в альянс.
При этом глава МИД ФРГ осудила объявленную Владимиром Путиным аннексию украинских территорий.
"Речь идет о захвате земли с самым жестоким насилие, с использованием методов, которые вы не можете себе представить", — сказала она.
"С этим не может согласиться фактически ни одна страна мира", – добавила Бербок.
Напомним, 30 сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО, как Финляндия и Швеция - без ПДЧ. А до того, как это произойдет, Киев предлагает подписать соглашение о международных гарантиях безопасности Украины. Мы разбирались, насколько реальна перспектива быстрого вступления в НАТО.
Также мы писали, что Литва, Латвия и Эстония поддержали заявку Украины на вступление в НАТО.