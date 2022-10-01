Сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать возможность вступления Украины в НАТО.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 30 сентября.

Салливана попросили прокомментировать заявку Киева на присоединение к альянсу в ускоренном порядке. Как сказал Салливан, США, как и прежде, поддерживают политику "открытых дверей" в НАТО. Но Украину пока принимать туда несвоевременно.

"Любое решение о членстве в НАТО принимается 30 союзниками, а также странами, изъявившими желание присоединиться. Прямо сейчас, на наш взгляд, лучший способ для нас поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле. А процессом в Брюсселе стоит заниматься в другое время", - заявил представитель Белого дома.

Как писала "Страна", Владимир Зеленский 30 сентября объявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. То есть - без подготовительного этапа в виде Плана действий по членству в НАТО(ПДЧ).

Заявление Киева прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он уклончиво высказался по теме заявки Украины на ускоренное вступление в Альянс, но пообещал продолжать помощь поставками оружием.