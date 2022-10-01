Следующим шагом после подачи Украины заявки все государства – члены НАТО должны оформить приглашение Украине присоединиться к Альянсу.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона.

"Решение принимается консенсусом. Следующий шаг – все государства – члены НАТО должны оформить приглашение Украине присоединиться к Альянсу. И до тех пор, пока консенсус не будет выстроен, безусловно, генсек НАТО не может сказать то, что он думает", - сказал он.

По словам Кулебы, создана принципиально новая логика и динамика процесса вступления Украины в НАТО.

"Теперь мы говорим: Украина уже де-факто является членом НАТО, осталось оформить это де-юре. Это должно произойти как можно скорее и без ПДЧ. Это тот сигнал, который мы сегодня отправили миру", - добавил он.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг уклончиво высказался по вопросу заявки Украины на ускоренное вступление в Альянс, но пообещал продолжать помощь поставками оружием.

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