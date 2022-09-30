Появилась первая реакция из России на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подаче заявки на ускоренное вступление в НАТО.

Об этом пишут российские СМИ.

Заявление Зеленского о заявке Киева на ускоренное вступление в НАТО "звучит как прямое приглашение альянса вступить в военный конфликт с Россией", сказал депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

Ранее Слуцкий заявлял о невозможности переговоров с Украиной после проведения "референдумов".

Напомним, в пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "включении в состав России" захваченных украинских территорий. Кроме того, Путин заявил о созданном "прецеденте" использования ядерного оружия.

После этого Владимир Зеленский заявил, что не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.

Ранее "Страна" анализировала, что означает подача заявки Украиной на ускоренное вступление в НАТО и насколько это реально.

Также мы разбирались, что означает проект гарантий безопасности, предложенный Украиной.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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