Президенты девяти стран НАТО из Центральной и Восточной Европы выразили поддержку решению Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего членства Украины в Альянсе.

Об этом говорится в их совместном заявлении.

Страны осудили аннексию Россией украинских территорий и призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попыток России аннексировать любую украинскую территорию", - говорится в заявлении.

Обращение подписали президент Чехии Милош Земан, президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Северной Македонии Стево Пендаровский, президент Черногории Мило Джуканович, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Словакии Зузана Чапутова.

Напомним, что на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году Альянс согласился, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а "ПДЧ является следующим шагом для Украины и Грузии на их прямом пути к членству".

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