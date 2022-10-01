Американская газета The New York Times в большой редакционной статье обращает внимание на проблемы, которые возникнут у Украины на пути в НАТО.

Вашингтон и его европейские союзники опасались и опасаются, что противодействие России приведёт к риску ещё более широкой войны, и еще неизвестно, как аннексия Путина частей украинской территории может изменить в этом плане настроение альянса.

Франция и Германия в прошлом выступали против или скептически относились к включению Украины в НАТО. И президент Байден, опасаясь дальнейших военных обязательств США, также неохотно поддерживал в прошлом членство Украины, пишет NYT.

В издании считают, что Украина может столкнуться и с другими проблемами.

НАТО практикует "политику открытых дверей" - то есть, любая европейская нация, которая хочет присоединиться, может сделать это, если она соответствует определенным требованиям. Среди них - приверженность демократии, индивидуальной свободе и поддержке верховенства закона. В то время как украинские лидеры говорят, что их страна соответствует всему этому, некоторые американские и европейские чиновники утверждают иначе.

В целом эксперты считают, что членство в Украине в НАТО на данный момент кажется нереальным, пишет The New York Times.

Как писала "Страна", Владимир Зеленский 30 сентября объявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. То есть - без подготовительного этапа в виде Плана действий по членству в НАТО(ПДЧ).

Мы разбирались, что это значит и насколько ускоренное вступление Украины в НАТО реально.