В Белом доме и Демпартии США настороженно отнеслись к идее Зеленского подать заявку на вступление в НАТО. Об этом пишет американская газета Politico.

По данным издания, заявление Киева "стало неожиданностью для администрации Байдена" - по словам двух официальных лиц, с которыми поговорили журналисты.

А спикер Конгресса Нэнси Пелоси "отказалась прямо поддержать это, но сказала, что поддерживает гарантию безопасности для Киева", пишет издание.

"Запад опасается, что немедленное вступление Украины в НАТО, для чего требуется единодушное одобрение всех 30 стран-членов, приведет к войне между США и Россией", - резюмирует Politico.

Что означает подача заявки Украины в НАТО - "Страна" разбиралась ранее.

Ранее в Белом доме заявили, что сейчас не лучшее время для обсуждения вступления Украины в НАТО.

В МИД Германии критически отнеслись к заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.