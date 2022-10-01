Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель высказался по поводу поданной Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО.

По его мнению, такое стремление Киева не является главным вопросом в настоящий момент, хотя его и "можно понять".

Об этом Боррель заявил в интервью испанскому телеканалу 24 opac.

"То есть, как уже анализировала "Страна", реакция Запада на идею Банковой о вступлении в НАТО в ответ на аннексию оказалась прохладной", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать возможность вступления Украины в НАТО. По его словам, "процессом в Брюсселе стоит заниматься в другое время".

Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от обсуждения заявки Украины на вступление в Альянс, но пообещал продолжать помощь поставками оружием.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.