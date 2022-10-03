В Кремле отреагировали на критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес командующего Центральным военным округом РФ Александра Лапина. Там считают, что Кадыров имеет право критиковать военное руководство.

Об этом пишут российские СМИ.

"Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых регионов, и в том числе Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала "специальной военной операции" очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение "специальной военной операции", и продолжает вносить очень большой вклад вся республика", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также Песков прокомментировал призыв Кадырова ударить тактическим ядерным оружием по Украине. Напомним, глава Чечни призвал принять "кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения".

Песков заявил, что в Кремле предпочитают "придерживаться сбалансированных, объективных оценок".

"У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных здесь соображений быть не может", - сказал Дмитрий Песков.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

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