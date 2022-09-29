Шестерых украинцев, которых удалось сегодня вернуть домой в рамках обмена, вероятно, обменяли на Киргиза Мусаханова, об освобождении которого сегодня, 29 сентября, написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Соответствующий пост Рамзан Кадыров разместил в Telegram.

Кадыров сообщил, что Мусаханов "вступил в ряды подразделений в Москве", после того, как не смог попасть на войну через Чечню "из-за отказа по объективным причинам".

Тем не менее, вероятно, Мусаханов был членом подразделения "Ахмат", поскольку Кадыров пишет про "боевое братство" и что "ахматовцы своих не бросают".

Он поблагодарил за участие в обмене депутата Госдумы РФ Шамсаила Саралиева, которого Кадыров называет "дорогим братом".

Кого ещё из российских военнопленных помимо Мусаханова передали из Украины в РФ в рамках обмена, пока не сообщается.

Ранее мы писали, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил о продолжении подготовки к следующим обменам украинских военнопленных. По его словам, во вражеском плену еще остается много защитников и защитниц ВСУ.

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