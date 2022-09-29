Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщает об очередном обмене пленными. В Украину вернулись четверо морпехов и двое гражданских.

Об этом глава Офиса президента написал в Telegram.

"Офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна, - сообщил Ермак.

Ермак также привел подробности из биографии освобожденных.

Так, Викторию Андрушу 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в РФ и содержали в Курском СИЗО.

Яна Майборода оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.

Также сообщается, что освобожденные военные участвовали в боях за Мариуполь.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил о продолжении подготовки к следующим обменам украинских военнопленных. По его словам, во вражеском плену еще остается много защитников и защитниц ВСУ.

Ранее мы писали, что вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что в российском плену остаются примерно 2.5 тысячи украинцев. Среди них - немало женщин.