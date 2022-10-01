Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в отступлении армии РФ из Лимана командующего Центральным военным округом РФ Александра Лапина.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Напомним, что Минобороны РФ сообщало, что Лапин командует группировкой, наступавшей на Луганскую область и Лиман, еще в июне, после захвата Луганской области.

"Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа", - написал Кадыров.

Далее он перечисляет свои претензии к Лапину.

"Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с "ЛНР" и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов", - пишет глава Чечни.

Он говорит, что докладывал о происходящем главе Генштаба РФ Валерию Герасимову, но там его заверили, что доверяют Лапину.

"Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории", - негодует глава Чечни.

Причиной сложившейся ситуации он назвал "кумовство" и "непотизм" в российской армии.

Кадыров призвал принять "кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения".

Ранее в Минобороны РФ заявили об отступлении из Лимана. Теперь россияне пытаются закрепиться на новых рубежах в районе Кременной.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.