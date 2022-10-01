Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские войска вошли в ранее окруженный город Лиман (Донецкая область) и ведут там бои.

"Информация и то видео, которое вы видели со стелой – это правда. Мы уже в Лимане. Но идут бои. Детали будут позже", - сообщил он.

Информацию о стрелковых боях в черте города подтверждают и российские телеграм-каналы.

Напомним, сегодня в сети появилось видео, как Вооруженные силы Украины устанавливают украинский флаг на въезде в Лиман в Донецкой области.

Также ранее спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый заявил, что российские войска под Лиманом окружены. По его словам, в окружение могли попасть около 5 тысяч российских военнослужащих, которые предпринимают попытки прорваться.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российским военным, окруженным в Лимане, остается одно из трех: или попытаться прорваться, или сдаться, или "всем там рядышком погибнуть".

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.