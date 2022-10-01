Потеря россиянами Лимана негативно скажется на пиар-кампании Кремля, а ВСУ, установив контроль над городом, получат стратегическую опору для дальнейшего продвижения на восток.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

"Для пиара Кремля, ситуация, когда российские войска оказались в лиманской ловушке, становится кошмаром. А для украинцев это будет своеобразной компенсацией за окружение и поражение их войск в Мариуполе", - сообщает издание.

Лиман, который россияне захватили в мае, служит железнодорожным центром, ключевым на Донбассе.

"Он лежит на территории, которую г-н Путин в пятницу объявил своей. Позиция города на берегах реки Северский Донец означает, что его захват украинскими войсками даст им стратегическую опору для дальнейших движений на восток. Это также окажет дополнительное внутреннее давление на Кремль, который сталкивается с проблемами дома из-за неудач на поле битвы и объявленной мобилизацией сотен тысяч человек для войны в Украине", - сообщает NYT.

Напомним, сегодня в сети появилось видео, как Вооруженные силы Украины устанавливают украинский флаг на въезде в Лиман в Донецкой области.

Кроме этого, спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый заявил, что российские войска под Лиманом окружены. По его словам, в окружение могли попасть около 5 тысяч российских военнослужащих, которые предпринимают попытки прорваться.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российским военным, окруженным в Лимане, остается одно из трех: или попытаться прорваться, или сдаться, или "всем там рядышком погибнуть".

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.