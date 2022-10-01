Российские войска под Лиманом окружены. Об этом 1 октября в эфире национального телемарафона заявил спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый.

"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки - освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия", - сказал он.

По его словам, в окружение могли попасть около 5 тысяч российских военнослужащих, которые предпринимают попытки прорваться.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российским военным, окруженным в Лимане, остается одно из трех: или попытаться прорваться, или сдаться, или "всем там рядышком погибнуть".

По его информации, российские части в Лимане попросили свое командование разрешения выйти из города, но получили отказ. Сейчас россияне пытаются перебросить в Лиман технику - но, по мнению Гайдая, "вряд ли она дойдет". Все пути подхода и подвоза к Лиману перекрыты ВСУ, говорит он.

Отметим, что в российских телеграмм-каналах идёт разноречивая информация о ситуации в Лимане.

Одни пишут, что россияне контролируют село Торское, через которое идёт дорога на Лиман с Кременной и подошедшие резервы не дают ВСУ замкнуть кольцо (хоть дорога и простреливается). То есть, по их данным, полноценного окружения пока нет и Лиман продолжает удерживать армия РФ. Другие пишут, что российские войска из Лимана уже отходят, пытаясь выйти к своим пока ещё котёл не захлопнулся окончательно.

Как писала "Страна", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ придется просить о выходе своих военных из Лиманского котла.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.