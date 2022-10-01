Сегодня, 1 октября, в ВСУ заявили об окружении российской группировки в Лимане. При этом некоторые российские телеграм-каналы пишут, что подразделениям РФ был дан приказ отступать в сторону Кременной.

Что известно о ситуации в Лимане в Донецкой области, рассказывает телеграм-канал "Политика Страны".

1. Украинское командование заявляет, что российские подразделения в городе окружены. Появилось видео бойцов ВСУ с въезда в Лиман. Причём канонады, стрельбы и прочих признаков боя на видео не слышно.

2. Российские военные телеграм-каналы разделились в своих версиях, что происходит. Одни пишут, что подразделениям дан приказ выходить через Торское в сторону Кременной, чтоб избежать окружения и потому в Лимане российских войск уже почти не осталось и в город украинские войска заходят практически без боя (то есть, россияне сейчас пытаются предпринять тот же манёвр, что и украинская армия, когда она в начале июля отступила из Лисичанска, чтоб избежать окружения). И ряд подразделений, которые были около Лимана сейчас заявляют, что действительно отошли в район Кременной.

Другие каналы пишут, что российские войска в Лимане и около него остаются и сейчас фактически попали в окружение, потому что украинские войска уже ведут бои за Торское, чтоб окончательно перерезать последнюю дорогу на "большую землю".

Карта - с российских телеграмм-каналов, которая отражает вторую версию.

Напомним, спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый заявил, что российские войска под Лиманом окружены. По его словам, в окружение могли попасть около 5 тысяч российских военнослужащих, которые предпринимают попытки прорваться.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российским военным, окруженным в Лимане, остается одно из трех: или попытаться прорваться, или сдаться, или "всем там рядышком погибнуть".

Американская газета The New York Times проанализировала, чем может обернуться для РФ потеря Лимана.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.