Минобороны РФ заявило об отступлении из Лимана (Донецкая область) из-за угрозы окружения.

"Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", - говорится в заявлении РФ.

Тем временем российские военные телеграм-каналы пишут, что подразделения армии РФ сейчас закрепляются в районе Кременной, где теперь армия РФ планирует выстроить новую линию фронта.

Выход начался еще вчера с опорой на село Торское, через которое проходит трасса на Кременную, пишут российские военные блогеры.

В то же время идут сообщения, что в районе Торского еще продолжаются арьергардные бои отходящих российских сил.

Ранее спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый заявил, что российские войска под Лиманом были окружены. По его словам, в окружение могли попасть около 5 тысяч российских военнослужащих, которые предпринимают попытки прорваться.

Сегодня в сети появилось видео, как Вооруженные силы Украины устанавливают украинский флаг на въезде в Лиман в Донецкой области.

А накануне ВСУ подтвердили, что зашли в Лиман. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские войска вошли в ранее окруженный город и уже ведут там бои.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.