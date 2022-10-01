В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 1 октября. Сообщается, что российские войска продолжают обстреливать украинскую территорию.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

За сутки противник нанес 4 ракетных, 15 авиационных и 85 ударов из РСЗО. ВСУ нанесли 11 авиаударов. Украина отбила атаки противника в районах Нью-Йорка, Зайцево и Соледара. Количество населенных пунктов, которые атаковали российские войска, в новой сводке значительно меньше, чем в предыдущих. О взятии Ямполя под Лиманом, о чем вчера заявил Владимир Зеленский, в сводке не упоминается. Как и в целом о ситуации в Лимане, который окружают украинские войска.

Силы обороны юга сообщают, что ВСУ сбивают иранские дроны вдвое чаще, чем они достигают цели.

По данным ВСУ, операция по окружению российской группировки у Лимана находится на завершающем этапе.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 30 сентября. По данным командования, Россия потеряла почти 60 тысяч военных.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.