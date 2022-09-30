За минувшие сутки 29 сентября в Донецкой области от действий РФ погибли 8 мирных жителей.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

4 человека погибли в Долине,

1 - в Богородичном,

1 - в Славянске,

1 - в Водяном,

1 - в Шевченко.

Еще 17 человек получили ранения.

Напомним, что 29 сентября ракеты РФ ударили по Краматорску. Один человек в тяжелом состоянии после обстрела.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.