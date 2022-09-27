Во вторник, 27 сентября, российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области, пострадали частные дома, жертв нет.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях на своей странице в Facebook.

"У нас снова обстрел. Пострадали частные дома по ул. Рылеева и Валковской. К счастью, без жертв. Берегите себя", - написал он.

Как писала "Страна", 17 сентября россияне обстреляли Славянскую ТЭС, в соседнем поселке начались перебои с водой.

Ранее Генштаб сообщал, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.