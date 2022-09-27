Славянск попал под обстрел сегодня. Пострадали частные дома
Во вторник, 27 сентября, российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области, пострадали частные дома, жертв нет.
Об этом сообщил мэр города Вадим Лях на своей странице в Facebook.
"У нас снова обстрел. Пострадали частные дома по ул. Рылеева и Валковской. К счастью, без жертв. Берегите себя", - написал он.
Как писала "Страна", 17 сентября россияне обстреляли Славянскую ТЭС, в соседнем поселке начались перебои с водой.
Ранее Генштаб сообщал, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.
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