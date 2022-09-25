Памятник Ленину, демонтированный в Славянске Донецкой области, удалось продать за 747 446 гривен.

Об этом сообщает мэр города Вадим Лях.

После того, как монумент демонтировали, он хранился на территории одного из АТП города. Теперь же его удалось продать и эти деньги обещают потратить на выплату людям помощи за разрушенное жилье.

Напомним, что недавно в Одессе разрисовали памятник российской императрице и написали, что "Екатерина=Путин".

Однако мэр Одессы Геннадий Труханов обтекаемо высказался против сноса памятника Екатерине II, аргументировав это тем, что "не нужно вымарывать историю".

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.