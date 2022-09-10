В Одессе неизвестные разрисовали памятник основательнице города Екатерине II и сравнили российскую императрицу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, что на памятнике краской нанесли надпись: "Екатерина=Путин".

Напомним, не так давно на сайте президента Украины Владимира Зеленского начали появляться петиции с требованием снести памятник Екатерине II в Одессе.

В первой петиции предлагали установить на ее месте памятник звезде гей-порнофильмов Билли Херрингтону.

Во второй - просто потребовали снести памятник российской императрице, в годы правления которой и была основана Одесса (монумент официально называется "Памятник основателям Одессы" и там не только скульптура Екатерины, но и Хосе де Рибаса, Франца Павловича де Волана, Григория Потёмкина и Платона Зубова).

После набора петициями необходимых голосов для рассмотрения президентом, Зеленский одобрил снос памятника Екатерине II в Одессе и его замену и обратился в Одесский горсовет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией и учетом важности очищения общественного пространства от памятников имперского и советского наследия.

Власти Одессы отреагировали на возможный снос памятника неоднозначно. Если мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице, то Одесская областная военная администрация официально уведомила местный горсовет, что памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия, и для их демонтажа или переноса никакие разрешения и согласования не нужны.