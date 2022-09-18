Мэр Одессы Геннадий Труханов высказал свою позицию в отношении памятника Основателям Одессы, известного также как памятник Екатерине II.

Соответствующий пост мэр Одессы опубликовал в Facebook.

Главное из заявлений Труханова:

"Я против того, чтобы подходить к своей истории избирательно. Вымарывание и забвение своего прошлого, в последствии приводят к фатальным ошибкам в будущем". "Историю нужно не вымарывать, а переосмыслять". "Уверен, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого", куда должна быть перемещена часть архитектурных памятников Одессы", – написал он.

"Если кратко резюмировать: Труханов против сноса памятника", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в Одесской ОВА заявили, что для демонтажа памятников Екатерине II и Суворову не нужны согласования.

Ранее мы писали, что 10 сентября в Одессе неизвестные разрисовали памятник основательнице города Екатерине II и сравнили российскую императрицу с президентом РФ Владимиром Путиным.

А на днях активист "Автомайдана" облил красной краской памятник Екатерине II и теперь призывает своих единомышленников собраться и снести памятник.