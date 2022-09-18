"Не нужно вымарывать историю". Мэр Одессы высказался по поводу сноса памятника Екатерине II
Мэр Одессы Геннадий Труханов высказал свою позицию в отношении памятника Основателям Одессы, известного также как памятник Екатерине II.
Соответствующий пост мэр Одессы опубликовал в Facebook.
Главное из заявлений Труханова:
- "Я против того, чтобы подходить к своей истории избирательно. Вымарывание и забвение своего прошлого, в последствии приводят к фатальным ошибкам в будущем".
- "Историю нужно не вымарывать, а переосмыслять".
- "Уверен, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого", куда должна быть перемещена часть архитектурных памятников Одессы", – написал он.
"Если кратко резюмировать: Труханов против сноса памятника", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, в Одесской ОВА заявили, что для демонтажа памятников Екатерине II и Суворову не нужны согласования.
Ранее мы писали, что 10 сентября в Одессе неизвестные разрисовали памятник основательнице города Екатерине II и сравнили российскую императрицу с президентом РФ Владимиром Путиным.
А на днях активист "Автомайдана" облил красной краской памятник Екатерине II и теперь призывает своих единомышленников собраться и снести памятник.