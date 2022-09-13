Одесский активист "Автомайдана" Артак Григорян облил красной краской памятник основателям Одессы, известный также как памятник Екатерине II.

Об этом сообщает "Суспильне".

Фото с облитым монументом опубликовал сам активист, подписав его "патрульная полиция Одесской области, я жду". Вскоре Григоряна отвезли в отделение полиции, но протокол на него составлять не стали.

Теперь Григорян призывает своих единомышленников собраться и снести памятник.

Ранее Украинский институт национальной памяти, когда его еще возглавлял Владимир Вятрович, рекомендовал Одесскому горсовету снести монумент. "Страна" рассказывала, что думали одесситы об этой инициативе.

А в августе этого года Владимир Зеленский ответил на петицию по поводу замены в Одессе памятника Екатерине II на монумент звезде гей-порнофильмов Билли Херрингтону. Фактически президент одобрил эту идею. Интересно, что петиция на сайте президента о сносе памятника быстро набрала более 25 тысяч голосов, причем это была уже вторая такая петиция.

На днях неизвестные разрисовали памятник основательнице города Екатерине II и сравнили российскую императрицу с президентом РФ Владимиром Путиным.