На официальной странице покойного певца и солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова в Instagram появился эскиз будущего памятника. Проект одобрила семья Шатунова: супруга Светлана, а также его дети - Дэннис и Эстелла.

"Автор попросил меня пока не называть его имя, чтобы шумиха вокруг проекта не пошла во вред и не отвлекала от работы. Со временем имя мы, конечно, объявим. Скорее всего, это произойдет, когда памятник будет уже отлит. А пока у нас есть эскизный проект. Автор, предвидя возможные замечания поклонников Юры, просил передать, что максимальное портретное сходство будет достигаться при создании полноразмерной фигуры Юры. А данный эскиз - это набросок памятника небольшого размера 60 сантиметров", - сообщила вдова Шатунова.

Дата открытия памятника пока неизвестна.

До появления эскиза поклонники вели активное обсуждение о том, как должен выглядеть памятник кумира. Некоторые энтузиасты представляли свои варианты проекта. Один из самых популярных - фигура певца с букетом в руках. Вдова звезды отказалась от такого решения, отметив, что у супруга был более классический вкус.

"Пусть у Юры на могиле всегда будут живые белые розы, или ромашки, их он тоже любил. У него даже песня есть "Ромашки", которую он выпустил 10 лет назад. Юра любил полевые цветы", - сказала Светлана.

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Напомним, в середине августа могила Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве была накрыта бетонной конструкцией в качестве первого этапа подготовки к установке на ней памятника в следующем году.

Ранее мы писали, что в первый день рождения Юрия Шатунова после его смерти фанаты усыпали могилу певца белыми розами и конфетами.