В первый день рождения после смерти певца и солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова его поклонники усыпали могилу артиста белыми розами, а также принесли торты и конфеты.

Об этом сообщает российское издание "KP".

Юрию Шатунову 6 сентября исполнилось бы 49 лет. Фанаты певца, которых собралось не менее двух сотен человек, принесли цветы, мягкие игрушки, самодельные открытки и сладости, а также оплатили поминки в столовой вблизи кладбища, которые могли посетить все желающие.

Не обошлось без торта, причём не одного. Большой кусок с вафельным рожком оставили на могиле Шатунова, остальными полакомились собравшиеся.

Кроме того, поклонники артиста пригласили священника, который провел панихиду.

Ранее мы писали, что могила певца и солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве была накрыта бетонной конструкцией в качестве первого этапа подготовки к установке на ней памятника в следующем году.

Также "Страна" сообщала, что у могилы Юрия Шатунова на московском кладбище выставили пост охраны, чтобы ограничить паломничество фанатов.