Фанаты Шатунова принесли на его могилу цветы, конфеты и торты. Фото: KP.ru

В первый день рождения после смерти певца и солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова его поклонники усыпали могилу артиста белыми розами, а также принесли торты и конфеты.

Об этом сообщает российское издание "KP".

Юрию Шатунову 6 сентября исполнилось бы 49 лет. Фанаты певца, которых собралось не менее двух сотен человек, принесли цветы, мягкие игрушки, самодельные открытки и сладости, а также оплатили поминки в столовой вблизи кладбища, которые могли посетить все желающие.

Не обошлось без торта, причём не одного. Большой кусок с вафельным рожком оставили на могиле Шатунова, остальными полакомились собравшиеся.

Кроме того, поклонники артиста пригласили священника, который провел панихиду.

Поклонники Шатунова отметили день рождения покойного артиста

Поклонники Шатунова отметили день рождения покойного артиста

Ранее мы писали, что могила певца и солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве была накрыта бетонной конструкцией в качестве первого этапа подготовки к установке на ней памятника в следующем году.

Также "Страна" сообщала, что у могилы Юрия Шатунова на московском кладбище выставили пост охраны, чтобы ограничить паломничество фанатов.

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