На Троекуровском кладбище в Москве прошли поминки по умершему певцу и солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову, со дня смерти которого прошло 40 дней.

Об этом сообщает издание StarHit.

Траурное мероприятие началось с 10 часов утра. Примерно к этому времени у кладбища собралось огромное количество людей, которые пришли почтить память артиста. Не обошлось и без священника.

Поклонники принесли на могилу артиста белые розы, а также выпускали в небо голубей.

Результаты вскрытия тела Шатунова показали, что он имел хронические болезни, но кульминацией всего стали проблемы с сердцем.

"Все случилось внезапно. Симптомов никаких не было, жалоб тоже. Юра болел бронхитом в легкой форме. Потому у него появилась слабость. Мы списывали это на болезнь и на то, что он долго находился в туре. Юра был под наблюдением врачей. Я находился рядом с ним 24 часа в сутки. Спрашивал: "Юра, что-то болит? Ты скажи. Давай, может, еще проверимся?". Ответ у него был один: "Тебе надо, ты и проверяйся. А я доработаю и домой. Хочу домой". Хоть бы из врачей кто сказал, хоть бы кто намекнул, что нужно сердце проверить… Никто!

У него, получается, был микроинфаркт накануне смерти - так врачи предполагают. Но по нему не видно было - Юра не жаловался. Все, видимо, прошло в скрытой форме. Врачи говорят, что это судьба. Сейчас много чего говорят. Чушь несут, что были наркотики. Он вообще никогда их в жизни не употреблял. Вскрытие сделали - у меня есть все результаты. Если бы было что-то не так, нам бы никто не разрешил его хоронить. На Троекуровском кладбище с этим строго. Нам сразу сказали: "Дело резонансное - несите документы". Пока не привезете, тело будет храниться до тех пор, пока не получим разрешительные для захоронения бумаги. Хоть месяц, хоть два", - рассказал представителям прессы директор исполнителя Аркадий Кудряшов.

Напомним, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в социальных сетях назвал виновного в смерти певца Юрия Шатунова.

По его словам, ответственность лежит на судье Ставропольского краевого суда Светлане Луневой, которая вынесла решение в пользу Юрия и передала ему права на песни группы "Ласковый май".

Продюсер пояснил, что вердикт судьи привел к эмоциональному всплеску у певца.

Ранее мы писали, что у могилы Юрия Шатунова на московском кладбище выставили пост охраны, чтобы ограничить паломничество фанатов.