У могилы Юрия Шатунова на московском кладбище выставили пост охраны, чтобы ограничить паломничество фанатов
Скоропостижная смерть Юрия Шатунова настолько шокировала фанатов, что его могила на Троекуровском кладбище Москвы стала местом настоящего паломничества. Люди заваливают могилу артиста белыми розами, игрушками и записками.
Об этом сообщает российская пресса со ссылкой на официальное сообщение, опубликованное на сайте ГБУ "Ритуал".
Людей бывает настолько много, что ситуация иногда выходит из-под контроля. В результате администрация кладбища приняла решение поставить дополнительный пост охраны у могилы Юрия Шатунова.
"Ограничений к посещению места захоронения Юрия Шатунова нет. В связи с интенсивным потоком граждан был выставлен дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка. Все желающие могут подойти к могиле и возложить цветы в рабочие часы Троекуровского кладбища с 9:00 до 19:00", - сказано в сообщении.
Как писала "Страна", солист группы "Ласковый май", прославившейся в 1980-х хитами "Белые розы" и "Седая ночь". умер 23 июня. Шатунову было 48 лет.
В начале июля близкие певца Юрия Шатунова опубликовали его последнюю песню - трек "Каждому свое", который не успел выйти при жизни популярного музыканта.