Скоропостижная смерть Юрия Шатунова настолько шокировала фанатов, что его могила на Троекуровском кладбище Москвы стала местом настоящего паломничества. Люди заваливают могилу артиста белыми розами, игрушками и записками.

Об этом сообщает российская пресса со ссылкой на официальное сообщение, опубликованное на сайте ГБУ "Ритуал".

Людей бывает настолько много, что ситуация иногда выходит из-под контроля. В результате администрация кладбища приняла решение поставить дополнительный пост охраны у могилы Юрия Шатунова.

"Ограничений к посещению места захоронения Юрия Шатунова нет. В связи с интенсивным потоком граждан был выставлен дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка. Все желающие могут подойти к могиле и возложить цветы в рабочие часы Троекуровского кладбища с 9:00 до 19:00", - сказано в сообщении.

Как писала "Страна", солист группы "Ласковый май", прославившейся в 1980-х хитами "Белые розы" и "Седая ночь". умер 23 июня. Шатунову было 48 лет.

В начале июля близкие певца Юрия Шатунова опубликовали его последнюю песню - трек "Каждому свое", который не успел выйти при жизни популярного музыканта.