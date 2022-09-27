Удары по Краматорску и Славянску были нанесены практически одновременно - в понедельник вечером.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем тг-канале.

В Краматорске обстреляли центр города: одна ракета упала в парк скульптур "Рожденные в Украине" авторства известного художника из Донбасса Вячеслава Гутыри, вторая попала в пятиэтажку.

Скульптуры уцелели, лишь некоторые иссечены осколками.

Вторая ракета нанесла значительно больший вред: вследствие прямого попадания разрушена стена в одной из квартир пятиэтажки, 4 человека получили ранения.

В доме выбиты по меньшей мере 34 окна, частично повреждена кровля.

Что касается Славянска. Под обстрел попал жилой массив в центре города. Повреждены по меньшей мере три здания. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, ранее мы писали, что армия России ударила ракетой Х-59 по аэропорту Кривого Рога - дальнейшее его использование невозможно.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.