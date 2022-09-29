Последствия удара по Краматорску. Фото: Telegram/kt20220224

Мэр Краматорска Александр Гончаренко в комментарии "Стране" сообщил о четырёх ракетных ударах по городу. Обстрел произошел в четверг, 29 сентября.

"Повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома. На местах работают все соответствующие службы", - сказал Гончаренко.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко также подтвердил обстрелы Краматорска и рассказал о последствиях. По его словам, число раненых составляет 11 человек, один из которых в тяжелом состоянии.

"Краматорск. Четыре ракетных удара от россиян. 11 раненых, одного из которых в тяжелом состоянии пришлось направлять в Днепр. В одной из многоэтажек выбита половина окон, в других меньше, но тоже повреждено, испорчено дорожное покрытие", - написал Тимошенко в Telegram и опубликовал соответствующие фото.

Последствия удара по Краматорску

Последствия обстрела Краматорска

Последствия обстрела Краматорска

Последствия обстрела Краматорска

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