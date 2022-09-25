В Сети появилось видео последствий недавних прилетов в Краматорске.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

На видео можно заметить выбитые окна жилых домов и разрушенные подъезды. Кроме того, звучит громкий взрыв в тот самый момент, когда хозяйка осматривает свой огород.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко в комментарии "Стране" сообщил, что россияне обстреляли центр города.

"Произошёл обстрел центральной части города. По предварительной информации, враг применил две ракеты С-300. Пострадало здание больницы: повреждено много окон. Также частично выбито окна в двухэтажном жилом доме рядом. Вторая ракета попала недалеко от гаражного кооператива. Повреждена часть гаражей. На данный момент без погибших и раненых", - сообщил Гончаренко.

Ранее мы писали, что на днях россияне ударили двумя ракетами по промышленному предприятию Краматорска. Обошлось без пострадавших.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.